- Kako se sumnja, on je provalio u nekoliko novosadskih ugostiteljskih objekata i kuća, iz kojih je ukrao novac, mobilne telefone i nakit. Sumnja se, takođe, da je iz jednog frizerskog salona, osim novca i telefona, ukrao i bankovnu karticu, koju je kasnije koristio, pa se tereti i za krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu - saopštili su iz Policijske uprave Novi Sad.