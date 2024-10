- Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi policija je uhapsila organizatora N. B. (26) kao i članove organizovane kriminalne grupe V.S (31), R. M. (25), R. N. (26), M. M. (19), B. S. (25) i J. S. (26). Takođe, policija je zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili isto krivično delo uhapsila organizatora S. N. (34), kao i članove druge organizovane kriminalne grupe V. R. (33), P. D. (40), D. D. (44) i R. Z. (65) , a krivičnom prijavom biće obuhvaćene još dve osobe za kojima policija intenzivno traga - piše u saopštenju.

Osumnjičeni se terete da su od maja do avgusta ove godine, za najmanje 178 iregularnih migranata, omogućili nedozvoljen tranzit preko teritorije Republike Srbije i nedozvoljen prelaz državne granice Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama Evropske unije.

Kako se sumnja, pripadnici organizovane kriminalne grupe koju je predvodio osumnjičeni N. B. radi sticanja protivpravne finansijske koristi su organizovali nedozvoljen tranzit migranata preko teritorije Republike Srbije, od blizine Zaječara do Beograda i od Beograda do blizine reke Drine, a zatim nedozvoljen prelaz državne granice van mesta obeleženog za prelaz i to čamcem preko Drine na teritoriju Bosne i Hercegovine.