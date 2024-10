Prva organizovana kriminalna grupa je u periodu od 12. maja 2024. do 15. avgusta ove godine, omogućila za ukupno 62 iregularna migranata, nedozvoljen tranzit kroz Srbiju i nedozvoljen prelazak granice Srbije sa državnom granicom BiH. Ova organzovana kriminalna grupa je organzovala prihvat iregularnih migranata u blizini Zaječara, do Beograda ili u blizini Pirota odnosno Dimitrovgrada do Beograda i od Beograda do blizine reke Drine, a u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama Zapadne Evrope za finansijsku korist višu od 100 evra po iregularnom migrantu.