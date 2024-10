- To je bio 17. oktobar 2020. Suprug i ja smo doručkovali u restoranu na Banovom brdu i onda je usledio poziv Nikole Kačarevića oko podneva, zvao je mog supruga da se vide u Ušću. Znam da je u to vreme moj suprug izbegavao da izlazi i mislim da je Nikola predložio da se nađu tamo. Suprug me pitao da li nam je dete slobodno da povede i njega, pošto će Nikola povesti sestrića. Međutim, kasnije je odlučio da ne povede dete. U isto vreme, dok su oni bili u Ušću Nikolina supruga Tamara Đurić i ja smo bile na ručku - ispričala je udovica ubijenog Šarca.