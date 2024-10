- Nismo te slagali, nismo znali da zlo vreba. 3. Oktobar, dan tvog rođenja... 13 proslavljenih u veselju i već drugi u kom se Bogu molimo da do tebe dopre naša ljubav, u kom ti u zajedništvu šaljemo omiljene balone - piše na početku potresne objave Nine Kobiljski :

- Znam da znaš da to sportista nije, a da nije ni vojnik. Kaže da nije ni trener iako sam bira da svoje oružje svom sinu u ruke stavlja i da ga vodi u mesto sopstvene razonode - ne ljubavi, ne u park, ne na igralište - u streljanu, njegovo mesto opuštanja. Mi to srećo nismo znali. On je znao.

- I dok me sa slike gledaš, prizivam 2. maj, tvoj dlan na mojim leđima i tvoj glas koji mi kazuje: "Maki, znaš li ti koliko ja tebe volim? Nisam tada znala da on svojoj majci piše: "Mrzim te!" Ona je znala. I šta sad kad streljana dovede do streljanja, kad pištolj opali u školi, kad mržnja dovede do zla i kad bolest dovede do ludila? Pitamo se dok ti cveće na grobu sadimo, dok ti sveću palimo i sliku ti milujemo i kažemo: "Nismo te slagali ljubavi naša, i dalje verujemo da čoveka treba da krasi dobrota, plemenitost, hrabrost, odgovornost, blagost, poštenje i da se ovom užasu u kom živimo ne prepuštamo, već da se borimo za sistem vrednosti po kom smo tebe gajili, jer ako od toga odustanemo, izgubili smo sve..."