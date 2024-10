- Taj dan me je pozvala komšinica da mi kaže da je videla kako je ušao u zgradu i da nije izgledao pribrano. Par minuta posle toga mi je pokucao na vrata, kroz špijunku sam videla da je on, nisam htela da otvorim, samo sam preko vrata rekla da ide jer ću pozvati policiju. Međutim, tražio je da mu dam dokumenta koja su mu ostala, a kada sam to uradila i rekla da nema šta dalje sa njim da pričam, te sam krenula ka ulazu, on me uhvatio za ruku i u tom trenutku sam videla nož, ubo me, ali ja to nisamo setila. Na šestom spratu sam videla poluotvorena vrata i tako krvava sam pokušala tamo da uđem, a vlasnica me je izgurala iz istog, zatvorila mi je vrata ispred nosa. Kada sam bila u ćošku, on je došao sa namerom da me završi i tada me je ubo u jetru. Nakon toga, kada sam došla do svog stana, podigla sam majicu da vidim povrede i videla razoran stomak. Ceo stomak je bio napolju, uzela sam neki peškir, samo sam molila za pomoć i lekara.