To govori nakon što je kolegama preneo detalje istrage ubistva Klikovca.

Zvicer poručuje da je to odlično, kako bi se odmah “presjekli Zećani”.

“Znate suštinu, al’ malo da izdetaljišem… Bucko je sve ispričao i sve se podudara sa otiscima, DNK, i barutnim česticama… Bucka je Marković angažovao i obećao mu 20 h, vrbovao ga davno, pitao ga Bucko da mu završi neku kombinaciju, ovaj ga pitao je li spreman da puca, on rekao da nije al’ bi pomogao što treba. Marković mu rekao da će se javiti… Skoro ga zove da se vide, i na tel. obični mu zakazuje sastanak, gledaju se pet dana prije nego je izašao Klikovac iz zatvora i kaže mu da treba da ga ubiju po nalogu Kožara. On da vozi auto, a Marković da puca… Obilaze golfom više puta to mjesto. Taj dan kreću, čekaju ga, vide ga ispred kuće, Bucko vozi, a Marković na zadnjem sjedištu iza suvozača, prilazi vozilu, ovaj puca i bježe bulevarom, pa preko Starog, put Mrka, i Marković šteka kola u selo… Pare naravno nije dobio. Ispalili ga. Tako da je vjerovatno Krstović dao lovu Kožnom”, šalje Milović.