Ovim rečima je, kako Kurir ekskluzivno saznaje, dečak-ubica, koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru u Beogradu ubio devetoro učenika i radnika obezbeđenja, priznao i do detalja opisao kako je isplanirao i počinio masakr. On je, svedočeći putem video-linka sredinom jula prošle godine, u istrazi koja je u to vreme vođenja pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu protiv njegovog oca, pristao da odgovori na sva pitanja, iako je upozoren da kao najbliži srodnik po zakonu može da ne svedoči.