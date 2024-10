- Dečak-ubica M.M. i Andrej poznavali su se još od vrtića, išli su zajedno u školu. Za ubijenog dečaka svi u okolini i školi imali su samo lepe reči, to je dečak koji je bio vrlo vaspitan, nikada nije pravio probleme. Nakon ovoga što se desilo u toj porodici ništa više nije isto, Mića i Sanja ostali su bez svog sina i to je nešto što će ih pratiti celog života - priča izvor blizak porodici.

Teško jutro

Ubodi po celom telu

- Tu nema nekog opšteg obrasca. Skoro u svim slučajevima kada neko nešto uradi u afektu on se posle primiri i ponaša se kao da se ništa nije deslillo. On postiskuje samo delo iz svoje svesti, a osećanja dolaze kasnije. Svesno, ovaj dečak ne razume šta je uradio. Ne može da poveže šta se desilo. To je novi fenomen, šta se dešava u mozgu trinaestogodišnjaka kada uradi nešto što nije tipično za njegov uzrast i to je nešto što struka treba tek da istraži - rekla je ranije za Kurir psiholog Snežana Repac.