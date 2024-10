Vinovnik ovog strašnog zločina, koji se još prepričava, ni dan-danas nije pronađen i predat zakonu. Sve se dogodilo 7. oktobra 2010. godine. Milica je dan provela sa drugarima i negde oko 21 čas je krenula kući. Oni su je čak ispratili do jednog dela puta, a onda je nastavila sama, prema naselju Zorka, gde je živela. Kako je imala slušalice u ušima nije primetila da je neko prati. U jednom trenutku sa leđa je napao muškarac sa kapuljačom na glavi, prevukao je preko somborske pruge i mesarskim nožem joj prerezao vrat.

- Sve je isto kao te noći dok sam je čekala da se vrati kući, a ona je, jadna, već bila mrtva - priča nam Miličina majka Svetlana Simendić, kojoj je jedino preostalo da posećuje večnu kuću svoje ćerke na pravoslavnom groblju u Somboru. - To što sam tada znala, znam i sada. Jedino što sam tada gajila nadu da će zločinac biti uhvaćen. Sada više ni to nemam. Odlazila sam i u policiju i u tužilaštvo. Godinama. Ali niko ni da me pogleda, a kamoli da mi da neku informaciju o zločinu. Kao da se nikada nije dogodio.