Dečak ubica koji je 3. maja prošle godine u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i čuvara škole danas će se prvi put naći oči u oči sa porodicama svojih žrtava, ali i svojim roditeljima sa kojim mu je od podizanja optužnice bilo zabranjeno da komunicira.

Da li će dečak ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar" stati pred sudsku govornicu ili će pak biti iza crnog stakla zavisi od odluke sudije koji sudi roditeljima dečaka ubice i koja može da se donese tek na početku suđenja. Suđenje u tom postupku za to ročište je izmešteno iz Palate pravde u zgradu Specijalnog suda iz bezbednosnih ali i tehničkih razloga.

Gosti specijalne emisije "Oči u oči" na Kurir televiziji ovim povodim su novinarka Kurira Jelena Spasić i Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i sudski veštak.

Nakon gostovanja Jelene Spasić, Ljubiše Božića i Ratomira Antonovića, u studiju Kurira se pridružio glavni i odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić, a potom je došao i Mladen Nikolić, bivši republički inspektor.

Kurir televizija EKSKLUZIVNO NA KURIR TELEVIZIJI - SVE O DEČAKU UBICI! Nedić: Mnoge je začudio prelazak u drugu smenu! Nakon loših rezultata na takmičenju padao bi u depresiju

Nedić je prvo komentarisao to što se suđenje održava u zgradi Specijalnog suda:

- Naravno, mislim da je to najbolje rešenje jer se u Palati pravde čeka ispred velike sudnice, ljudi dolaze u kontakt, može da dođe do nepredviđenih situacija, dok su u Specijalnom sudu razdvojene sve strane u postupku, videli smo i ranije kada je tamo bilo suđenje za ubistvo Đinđića, pa čak i Veljku Belivuku. Ovde ima dovoljno prostora za sve, ta sudnica broj jedan je velika, ima neprobojna stakla. Ono što smo otkrili jeste da nije tačno da će biti u kućici za zaštićene svedoke, već je izašao pred govornicu oči u oči sa sudijama, tužiocima, a što je nama najveći događaj jeste taj susret roditelja ubijene dece i dečaka. Znamo da je on pristao da svedoči, roditelji su pripremili 250 pitanja i sada očekujemo da glavni tužilac takođe aktivno učestvuje.

Kurir Televizija

Nedić je komentarisao izjave oca ubijene devojčice, Anđelka Aćimovića koji je rekao da se njegova ćerka nije ni družila sa dečakom ubicom, a razlog je što nije prisustvovao školi:

- Upravo je to pitanje, ne samo za školu, nego i za roditelje. Kako su ga uopšte i vaspitavali, zato se i sudi njegovim roditeljima za propuste koji su doveli do ove tragedije. Očigledno je na osnovu nekih informacija dečak ubica imao čudna ponašanja, setimo se ekskurzije kada je sam spavao sklupčan, pokazivao je znakove da nešto nije u redu. Razgovarao sam i sa nekim roditeljima onog prvog odeljenja, jer je on prešao u drugu smenu. Navodno mu nije odgovarala smena, bio je prebačen bez ikakvog obrazloženja, on je to hteo, a što se tiče ovih iz prve smene, niko nije imao da kaže ništa protiv njega, niti za njega. Jednostavno, da je bio čudan, bio je. Mislim da ovo polazi iz porodice, danima ga niko nije kontrolisao, pre svega, svi smo bili šokirani, da je išao na praktično profesionalnu obuku za pucanje. Otac je bio nezadovoljan njegovim ponašanjem, možda je na taj način hteo da ga ojača ili da popravi njihov odnos jer je i on bio zaljubljenik oružja i pucanja. Zaista je neverovatno ponašanje roditelja, oni se stalno brane i svaljuju krivicu na sina, ali indirektno i direktno je krivica njihova, jer mu je otac dao oružje u ruke.

Antonović se nadovezao na temu oko opravdanih časova dečaka ubice, s obzirom na to da danas zbog elektronskih dnevnika, situacija od nekoliko meseci izostanka ne može da promakne roditeljima:

Kurir Televizija

- Njegov otac je lekar, to su lako povezive stvari, verovatno je mogao lako da obezbedi opravdanje. Međutim, postavlja se pitanje šta je pravi razlog izostajanja, da li su to zaista zdravstveni problemi, da li je to pokušaj roditelja da izvuku dete iz sredine koja mu na neki način nije odgovarala ili je hir dečaka koji se odlučio na ovakav potez. Tu je ključ problema, i tu postoji odgovornost roditelja, vi ste saučesnik onda u podržavanju deteta da izbegava obaveze. Ako vi kao roditelj ne omogućavate da dete prisustvuje nastavi u osnovnoj školi, koja je obavezna, vi onda činite neku vrstu krivičnog dela.

Nedić je izneo najnovije informacije iz Specijalnog suda:

- Natalija Aćimović, majka ubijene Angeline, Dragana Anđelković, majka ubijene Mare i majka ubijene Katarine Martinović su izašle prema rečima našeg reportera, a navodno nisu mogle da slušaju svedočenje dečaka ubice. Izašle su ispred zgrade, ali su se nakon nekoliko minuta vratile. Možemo da naslutimo kakva je atmosfera kada su žene izašle.

Nikolić se osvnruo na to da je dečak ubica pristao da svedoči u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja:

Kurir televizija DEČAK UBICA IMAO STROGO VASPITANJE! Mladen Nikolić o nastavku su]enja za Ribnikar

- Meni to govori o totalnom odsustvu empatije bilo kakve vrste. Ukoliko bilo kakva osećanja ima, ne ulazim u njihovu krivicu, nego o njegovom odnosu sa roditeljima. Možda imamo i neku podsvesnu mržnju ili kažnjavanje roditelja jer znamo da je on jako strogo bio vaspitavan, a kada kažem strogo, to mislim na zahteve koji su prema njemu bili upućeni, nisu bili u skladu sa njegovim mogućnostima. Igrom slučaja živim u neposrednoj blizini, pa poznajem većinu te dece i tu zaista nije bilo zlostavljanja od strane druge dece prema njemu, to pričam iz prve ruke, bio sam i na priredbi jednoj njihovoj. Ne znam zašto je menjao smenu, mislim da imamo odsustvo empatije ka bilo čemu, on se osećao kao žrtva, tamo gde ne bi trebalo. Možda je percipirao da drugi nisu dobrim prema njemu jer on ne uspeva da zadovolji prohteve svojih roditelja. Postoji ta greška u vaspitanju, a u ovom slučaju imamo dete koje je bolesno, ne postoji razlog zbog kojeg se ovo može uraditi.

Nedić je pročitao poruku o dečaku ubici kada je bio u prvoj smeni od ljudi koji su ga poznavali:

- Nisu mu išli košarka, ni karate, voleo je da ide na takmičenja iz matematike, a kada bi loše prošao, bio bi depresivan i ne bi dolazio u školu. Na odmorima u petom razredu je čitao fiziku i hemiju, iako nisu imali te časove, a u šestom je dobio samo dve četvorke. Nikada ga niko nije maltretirao, ali je bio čudan i specifičan u tim nižim razredima.

Kurir Televizija

Na početku emisije novinarka Kurira Jelena Spasić ekskluzivno je otkrila svoja saznanja:

- Prema poslednjim informacijama koje imam, doneta je odluka da dečak ubica ne svedoči iz posebne prostorije nego da stane za govornicu ispred veća, roditelja ubijene dece i njegovih roditelja. Sudnica je podeljena na tri dela i prostor za govornicom je podeljen neprobojnim staklom od prostora gde će sedeti njegovi roditelji. Roditelji ubijene dece će sedeti u blizini. Glavni tužilac Višeg javnog tužilasštva u Beogradu Nenad Stefanović je već u sudnici i lično će postavljati pitanja, što je neuobičajeno. Roditelje dece ubijene u Ribnikaru pripremili su više od 250 pitanja koja planiraju da postave dečaku ubici, ukoliko pristane da svedoči. Roditelji su, prema nezvaničnim informacijama, maloletnog ubicu ispitivali i kada je saslušavan u istrazi protiv oca - otkrila je Jelena Spasić.

- Moram da napomenem da je dečak ubica već jednom rekao da želi da svedoči protiv svojih roditelja i rekao je šta se dogodilo, zbog čega je to učinio. On je praktično rekao da je ideju dobio nekoliko nedelja pre zločina i tako što je gledao dokumentarni film o sličnom događaju u Americi i da je tada odlučio da posegne za oružjem. Uzeo stolicu, popeo se, prekrio majicom kameru, uzeo oružje a potom, 1. maja, dva dana uoči zločina učinio isto i oružje prebacio u svoju sobu. Trećeg maja je fotografisao oružje, spakovao ga u ranac i krenuo u školu. Po onome što je rekao, znao je šta će da uradi, svesno je zakasnio na čas. Znao je da će da krene iz svog razreda, ali su mu mete bili svi učenici sedmog razreda. Otkrio je i da se dvoumio u nekom momentu kada je stigao u školu, da je razmišljao da pozove mamu, ali to ipak nije učinio. Opisao je i kako je pucao, potom iskočio kroz prozor i pozvao policiju. Rekao je da je pozvao policiju jer se plašio da bi njega mogao neko da ubije zbog onoga što je učinio. Meni to znači da je bio svestan.

- Imam nedoumicu u smislu, da li je znao ili nije znao šta ga čeka. On je pretraživao krivični zakon, u iskazu je rekao da je mislio da će ići u zatvor. Da li je znao da sa 13 godina nije krivično odgovoran ili nije, to nisam sigurna. Znao je kako da odreaguje u trenutku dolaska policije. Moj utisak je da je znao više nego što kaže - istakla je Jelena Spasić i potom podelila najnovije informacije:

- Upravo sam dobila ekskluzivnu informaciju, dečak ubica je doveden u sudnicu i rekao je da želi da svedoči, a to znači i da će morati da odgovori na sva pitanja!

Kurir Televizija

Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i sudski veštak kaže da bi bila prava katastrofa da se takva osoba nađe izvan štićenog prostora.

- Po našem zakonu krivično nedogovra osoba je koja je ispod tih godina. Mislim da je bio svestan toga i da je to nešto što je u čitavoj situaciji, tim osobama daje odrešene ruke. Kada je već krenuo, nema posledica, posle neće biti sankcija. Verujem da je smatrao da će biti na slobodi, da je mislio da će da ga puste. Tek bi to bila prava katastrofa, da se takav osoba nađe izvan štićenog prostora. Pitam se u sebi sada da li zaista pričamo o dečaku koji je imao 13 godina i ubio 10 njih tako hladnokrvno koji kao profesionalni ubica.

Taktički potez dečaka ubice

- On je imao kvalitetno oružje, koje ne vuče, ne cima previše i omogućava visoku preciznost. Kakvo god oružje da ima, bez vežbanja to nije moguće. Verovatno je vežba bila 100 i više puta od onog što je ispalio. To oružje koje je imao jasno ukazuje na uvežbanost i preciznost, i talenat ako možemo tako da kažemo, bolje da je to iskoristio u sportskom smislu. I naravno glava, bez hladnokrvnosti i postupanja po koracima koje je unapred sebi dao, on ne puca nasumice nego pogađa i pogađa. U jednom trenutku je shvatio da postoji opasnost po njegov život i smišljeno je pozvao policiju. To je bio njegov strah od okoline i potencijalno se osetio ugroženim i predao se - rekao je Božić.

Da li se video njegov strah kroz iskaz?

- Moj utisak je da jeste. Kaže da nije svestan momenta u kom je to učinio, ali mislim da jeste, imajući u vidu da je pozvao policiju. To znači da vodi računa o tome da ne dođe policija i neutrališe ga. Mislim da vodi računa o tome da ostane živ. O njegovoj uvežbanosti, vrlo je bitno da znamo da su optužnicom bili obuhvaćeni i vlasnik streljane i instruktor, kao i njegov otac. Iz svega što smo čuli, da je dečak bio u streljani, da je bio ponosan kako puca, da je pogađao mete i siluete gađao u grudi i glavu. Dečak ubica je i u iskazu rekao da je otac bio ponosan, imao je i fotografije u telefonu - rekla je Jelena Spasić.

Šta je lako, a šta teško dokazivo?

Božič ističe da tokom čitavog perioda, od zločina do danas, dominira izostanak empatije.

- Ako je dete, sa toliko godina, odgovornost je na roditeljima. Šta god rekli, bilo ko da kaže, jasno je da roditelji imaju veliku odgovornost i krivicu za sve što se desilo. Ono što dominira za čitav ovaj period, to je izostanak empatije. Malo i da kleče pred tim ljudima tamo i da mole za oproštaj, ali da ništa ne progovore. Pronalaze i da dalje oportune situacije kako bi se distancirali od svega. Ne verujem da su i otac i majka pomislili da će se tako nešto desiti, ali kad se desilo, nema opravdanja, o čemu pričamo. To ne smete, to je produženje, ranjavanja tih roditelja, a da ne pričamo o deci. Prava katastrofa. Kakva god da su bila deca, a bili su talentovani, mislim da je to neki njihov osnovni greh - rekao je Božić.

"Ne sudi se doktoru, nego roditelju"

- Suđenje je zatvoreno za javnost, ali prema informacijama koje dobijam, ono što je strašno je da su roditelji negirali krivicu. Ali čak ni to nije bilo dovoljno već smo imali situaciju da kada glavni tužilac Stefanović pita Kecmanovića i Kecmanović reaguje i kaže nemojte da mi se obraćate tako, ja sam cenjeni doktor, a mislim da to u ovom trenutku nije bitno, ne sudi se doktoru nego ocu - kaže Jelena Spasić.

Ratomir Antonović kriminolog, rekao je da je dečak ubica prevarnom radnjom došao do oružja.

- On je uračunljivo postupao, ako posmatramo njegovo ponašanje, pripreme, sve radnje koje je preduzimao pre izvrešenja ovog strašnog krivičnog dela jeste postupanje sa umišljajem. Svestan postupaka, svestan posledica i ovde su prisutna oba elementa, postupao je umišljano. Pripremao se za zločin, zloupotrebio je poverenje oca i majke, a sama priprema, izrada molotovljevog koktela, napad na čuvara koji ga nije ugrožavao, ali je potencvijalno mogao i sve ovo ukazuje na ponašanje potpuno uračunljive osobe. Da li je moguće da je dete od 13 godina moglo na ovako zreo način da postupa? Kada saberete sve ove elemente, možete da zaključite, bez obzira na godine, potpuno umišljano - rekao je Antonović.

Kurir Televizija

Novinarka Jelena Spasić ističe da je dečak ubica znao šifru kutije u kojoj se čuvalo oružje.

- Tačno je da njegovi roditelji nisu znali da je 1. maja uzeo oružje i municiju i prebacio u svoju sobu, ono jeste imalo šifru, kutija u koju je čuvano, ali je rekao da je lako pogodio šifru koja je 637, a bilo je namešteno na 634. Otac ga je vodio u streljanu, otac je pred njim otvarao tu kutiju, znao je šifru. Njihova odgovornost postoji po radnjama koje im tužilaštvo stavlja na teret.

Priprema zločina

- Dovoljna je činjenica da je 1. maja prevatnom radnjom, jer njegovi roditelji nisu znali, da otvara sef i prekriva kameru. To je element prevare. Odgovornost oca nije upitna. Moje dete ne zna gde držim registrovano vatreno oružje, nema ni predstavu, a daleko od toga da zna šifru. To je element krivice o kom nema dileme. Da ne govorimo o vođenju u streljanu. To je pod broje jedan krivična odgovornost što je vodio dete na ta mesta. On je prevario roditelje, iskoristio trenutak kada nisu bili kod kuće. Taj momenat kada prekriva kameru, trebao je da bude signal roditeljima, trebalo bi da ima senzor koji upućuje na to da se nešto događa sa kamerom - rekao je Antonović.

Jelena Spasić kazala je da joj nije jasno zašto niko nije reagovao kada je dečak ubica prekrivao kameru u stanu.

- Oružje je bilo u kutiji, a kutija u rancu. Dečak ubica kaže u iskazu kaže da mu je to dobro poznat ranac. Obaveštenja sa kamere stižu ocu na telefon. Kako da otac nije reagovao. Prvi put se popeo na stolicu 24. aprila, dečak ubica dva puta čini istu radnju, prekriva kameru, prvi put ga vraća, drugi put ga odnosi u svoju sobu, a da niko to ne reaguje. Ne znam zašto je kamera bila tu i što niko nije reagovao - rekla je Jelena Spasić i dodala da je policija očekivala da u školi ima još nekoga, nisu očekivali dete.

Antonović je kazao da je dečak ubica prihvatio danas da svedoči protiv roditelja, a nije morao što pokazuje i izostanak empatije.

- Obučenom izvršiocu krivičnog dela, što je apsurd kada govorimo o detetu. Mislim da je u pitanju dete koje je lišeno svake empatije. Iz njegovo iskaza i svega što se desilo, vidim hladnokrvnost. Prihvatio je da svedoči protiv roditelja, a nije morao. To govori da nema nikakvu emociju ni prema njima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.