- Ovo svedočenje maloletnog ubice u suštini može dosta pomoći razsvetljavanju motiva i uopšte kako je došlo do toga da se takav strašan masakar uopšte dogodi. Njegovo svedočenje nije, doduše, po mom mišljenju, ključno za uspeh ovog postupka, vide'emo kako će uopšte to izgledati danas, da li će on biti doveden ili ćemo imati saslušanje preko video linka - započeo je advokat i nastavio:

- U svakom slučaju, ako bude tu, on neće biti sa nama u sudnici, trebalo bi po protokolima da bude odvojen, kroz jedno ogledalo on može da vidi nas, ali mi ne možemo njega vidimo, trebalo bi da ga vidimo samo na ekranu. I postoji šansa da on odbije da svedoči, on ima na to pravo, tako da šta će i kako biti danas ostaje da se vidi, ukoliko on bude želeo da svedoči, pošto je već u istrazi dao iskaz, postoji, nadam se, prilika da i porodice ubijenih i porodice ranjenih postave pitanja koje ih tište već duže od godina i pol dana i nadam se dođe do nekih odgovore.