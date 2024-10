Rođeni brat povređene majke ispričao je kako je došlo do nesreće. Kako kaže, njegova sestra s porodicom živi u istoj ulici, a kobne večeri išla je s bebom u posetu bratu i majci.

- Ona živi u istoj ovoj ulici, kao i mi. Te večeri je krenula do nas i gurala je kolica , jer nema trotoara. Kretala se normalnom stranom, svojom desnom, pored puta, a onda je on naišao odjednom. Sestra mi je ispričala da je došao nekako otpozadi i da je brzo vozio. Udario je prvo nju, pa kolica, a beba je izletela iz njih - priča ujak devojčice.

- On je smrskao ta kolica, ali je auto delimično nastavio da se kreće. Ona je ostala da leži na zemlji. Tada je prešao preko nje i povredio joj desnu nogu, slomljena je butna kost na dva mesta. Onda su istrčale komšije da pomognu, zvali su Hitnu pomoć. Lekari su brzo reagovali i došli na lice mesta i prevezli ih u bolnicu - priča je sagovornik.

- On je ostao na licu mesta i rekao da je u tom delu ulice mračno. I jeste zaista, ali veliki znak pitanja je da li je uključio svetla na kolima. Ona to nije videla od stanja šoka. Jedino što je rekao jeste: „Izvinite, nisam vas video”. I to je sve. Ali je dodao da će preuzeti na sebe odgovornost za nesreću - opisuje ujak bebe za Alo!, i dodao: