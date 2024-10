Igor Stojković se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje krivični zakonik propisuje kaznu zatvora od dve do 12 godina . On ne spori da je udario Mariju Šulović, ali je ranije naveo da nije kriv za njenu smrt već da je za to odgovorno loše lečenje posle udesa.

Odužilo se suđenje za tragediju u kojoj je Marija(25) izgubila život



U Višem sudu u Nišu danas je odloženo suđenje Igoru Stojkoviću (43).



On se tereti po optužnici da je pijan sa dva promila alkohola u krvi izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula Marija Šulović (25) iz Niša. Stojković je bio u automobilu "Mazda" sa kolegom kada je okrivljeni udario u žrtvu i njenog oca.



Marijini roditelji koji su danas bili u sudnici su ranije naveli da se proces odužio previše, a s obzirom na to da se tragedija dogodila pre četiri godine.



Advokatska pripravnica Bobana Veličkov opravdala je danas izostanak advokatice Irene Đorđević, a zbog čega je ročište odloženo za 7. novembar.



Nesreća se dogodila 31. decembra 2020. godine oko 17.20 sati na u Donjovlaškoj ulici u Nišu, na izlasku iz naselja Kovanluk, a prema selu Donje Vlase. Marija je pritom zadobila teške povrede glave i mozga, kao i brojne povrede koje su okarakterisane kao opasne po život.



Nesrećna devojka je nakon dva i po meseca lečenja preminula u Beogradu u bolnici.



