- Dečak ubica, koji je mogao da odluči da ne svedoči u postupku protiv roditelja, na pitanje sudije da li želi da govori ogovorio je "želim". Ostao je pri iskazu da je kobnog dana uzeo dva očeva pištolja, stavio ih u ranac i krenuo u školu. Odlučio je da namerno zakasni na prvi čas "kako bi učenici bili u učionici". Međuti, ono što je ključno, danas je izjavio da okidač za jeziv zločin koji je počinio bilo to što mu je majka stalno tražila da u svemu bude najbolji i da je njemu to jako smetalo. Rekao je da je to zahtevanje majke da bude najbolji uticalo na njega da počini stravičan masakr. Naveo je i da, da nije imao očeve pištolje, sigurno ne bi počinio zločin - otkrio je izvor Kurira.