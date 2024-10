- Govorimo o detetu koje je već dugo vremena zatvoreno. On će biti vrlo hladan i distanciran, odgovaraće vrlo sistematično na pitanja, moguće je da neće imati nikakvu emocionalnu reakciju. Ukoliko bude emotivno doživeo to što se dešava i ukoliko se poveže sa sobom, može vrlo ozbiljno da se dekompenzuje. Ako vidi svoje roditelje to onda može dovesti do emocionalne reakcije, jer ipak govorimo o malom detetu kojem fali pažnja roditelja. Kada bi se zbog toga povezao sa sobom, to može biti veoma pogubno po njega i dovesti ga do stanja anksioznosti i panike - objasnila je Anđelić.