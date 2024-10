Želim da svedočim. Ostajem pri svemu što sam rekao. Ne znam zašto sam to uradio. Toga jutra stavio sam očeve pištolje koje sam dva dana pre 3. maja prošle godine uzeo iz plakara. Stajali su u kutiji u dobro poznatom rancu koji je otac nosio kada smo išli u streljanu. Da otac nije imao te pištolje, sigurno ne bih učinio to što sam učinio.

On je juče u sudnici potvrdio navode optužnice protiv njegovog oca Vladimira Kecmanovića, da je lako došao do oružja koje je čuvao u stanu i iz njega ispalio hice. Ubica iz "Ribnikara", koji je u vreme izvršenja zločina imao 13 godina, i tokom odgovaranja na pitanja je potvrdio da je okidač da počini nezapamćeni masakr to što je majka Miljana stalno od njega zahtevala da bude najbolji, a da je vikala na njega kada to nije bio.