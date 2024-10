Majka ubijene Eme

On je majci pisao: Mrzim te

Nina Kobiljski, majka ubijene Eme, obratila se svojoj ćerki na društvenim mrežama potresnom pričom povodom njenog drugog nebeskog rođendana, koji je inače bio pre pet dana.

- Nismo te slagali, nismo znali da zlo vreba. Nismo znali da on već 1. maja prekriva kameru i uzima očeve pištolje i municiju, dok ti tog istog 1. maja juriš na livadi za loptom. Ljubavi, tvoj tata je sportista, a tvoj deda je vojnik jasnog stava da je rat jedna strahota i da je oružje zlo, koje očima svojim nikada videli nismo. Nismo znali da je taj tata, koji nikada vojnik nije bio, zapravo voleo da se u maskirnu uniformu maskira, da se igra rata, da kupuje hiljade metaka municije, čuva puške, kupuje pištolje i tako maskiran se nama sada kao sportista predstavlja - napisala je između ostalog neutešna majka na Fejsbuku.

Ona je praktično uoči jučerašnjeg suđenja, napisala:

- I dok me sa slike gledaš, prizivam 2. maj, tvoj dlan na mojim leđima i tvoj glas koji mi kazuje: "Maki, znaš li ti koliko ja tebe volim?". Nisam tada znala da on svojoj majci piše: "Mrzim te!". Ona je znala. I šta sad kad streljana dovede do streljanja, kad pištolj opali u školi, kad mržnja dovede do zla i kad bolest dovede do ludila?