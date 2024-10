“U poslednjih nekoliko meseci na području Južne Amerike uhapšeni su neki od ključnih ljudi Balkanskog kartela. Pre nego što je slobode lišen Labutis, krajem septembra, takođe na međunarodnom aerodromu El Dorado u Bogoti, uhapšen je Dajibert Tores Rosarijo, ključni igrač u narko operacijama tog kartela. On je godinama bio glavna veza za mnoge pošiljke kokaina koje je Balkanski kartel slao sa lučkih terminala Gvajakila na Pirinejsko poluostrvo. Toresa su španske vlasti tražile zbog sumnje da je bio glavni kontakt za slanje više od 2,5 tone kokaina koji je između 2020. i 2022. godine iz ekvadorskih luka u kontejnerima sa voćem otpremljena ka lukama u Španiji. Mesec pre toga, na aerodromu Ernesto Kortisoz u Barankili, uhapšen je i Admir Tutaj, poreklom iz Albanije, takođe značajna karika u narko kartelu sa Balkana. Hapšenjem Labutisa, i to dok se, najverovatnije spremao da iz Ekvadora otpremi još jednu veliku količinu kokaina ka Evropi, zadat je veoma značajan udarac kriminalcima iz tog klana”, kazao je sagovornik iz strane bezbednosne službe.

“Labutis je stigao u Kolumbiju iz Dominikanske Republike, a imao je rezervisana dva leta - jedan za grad Medelin u Antiokiji, a drugi do Guajakvila u Ekvadoru. Verujemo da su to bile baze iz kojih je trebalo da obezbedi još najmanje jednu pošiljku kokaina. To pokazuju obaveštajni podaci, koji govore i da klan sa Balkana u Kolumbiji održava veze sa grupama disidenata bivše gerile Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) i drugim kriminalnim grupama povezanim s trgovinom narkoticima. Kada je reč o Labutisu, on će biti deportovan u matičnu državu, koja ga takođe potražuje zbog trgovine narkoticima”, kazao je sagovornik.