- Dečak se od trećeg maja prošle godine, nakon što je izvršio masakr, nalazi u jednoj specijalnoj klinici, a juče je prvi put izveden zbog svedočenja u krivičnom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja. On je u kolima Hitne pomoći bio sa psihologom, to su naša saznanja, a sa klinike je izašao oko 15 do 9 časova, što je nekih sat i 45 minuta pre nego što je suđenje počelo. Oni su došli u Specijalni sud u Beogradu, naravno, u pratnji policije, te ušli na treći posebni ulaz. Inače, naša ekskluzivna fotografija maloletnog zlikovca, koju je uslikao fotoreporter Kurira , bila je nakon suđenja. Mi smo iz minuta u minut pratili dešavanja ispred sudnice, pa smo imali nezvanična saznanja o tome šta se dešavalo unutra. Suđenje je trajalo više od četiri sata i nije završeno, nastavlja se 17. oktobra kada bi trebalo da ga ispituju roditelji žrtava.

- Prevelika očekivanja mogu da stvore perfekcionističku crtu, osobu koja ima jak superego, unesena ta roditeljska moralna načela. Neko ko bi tako živeo bi trebalo da bude preokupiran time da ispuni te ambicije. Međutim, ako se odluči da uradi ovakav čin, onda to njihovo ophođenje nije urodilo plodom, dakle takvo ponašanje nije shodno onom što je dečak ubica učinio. Malo je to nekompatibilno. Postoji i onaj treći element opravdavanja, prebacivanja odgovornosti na njih za delo za koje se tereti, možda se informisao o elementima koji bi mogli da opravdaju neke probleme, traume i da se poziva na odgovornost roditelja, kao da su deca determinisana samo ponašanjem roditelja, što naravno nije tačno. Ne mogu da poverujem da je neko svoje dete namerno i sistematski za nešto planirao, u smislu da krene ovim putem. Kao da je postojao treći faktor koji je uspeo njega da odvuče da se to desi u takvoj školi, u kojoj su deca nadarena. To mi otvara mnoge spekulacije.

- Prvi prioritet jeste da se zaštiti to lice, bez obzira šta i kako je učinilo, on ima garanciju da ostane živ i da se to završi na sudski način. Sprečava se bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti kako bi se dogodio taj sudski proces do kraja. Njegova bezbednost jeste jako bitna kako bi se proces završio, odnosno kako bi se ustanovilo kako je do toga došlo, kakve su okolnosti, i tako dalje. Mada, mislim da to nikada neće biti kristalno jasno, smatram da je ovde neka vrsta psihopatije, pa da mu nije ni bio potreban neki veliki povod ili emocija. On sada nalazi neke izgovore. Što se tiče mera bezbednosti jeste da se prave mamci, skretanje pažnje, tako da on može da se sprovede različitim trasama, načinima, sredstvima, kako bi se zamaskirao dolazak.