- Prva slika... da li je to moguće i da li je uopšte bilo moguće da jedno dete uradi tako jedan monstruozni čin, i da ne postoji nijedan razlog da dete može da pomisli a kamoli tako nešto da uradi... Teško je zamislivo da se u tom detetu toliko skupilo kumulativno da se on ipak svesno pripremao i odlučio na takav zločin...

- Iskreno ne mogu da pričam o detaljima, da li je optužio majku ili ne, on je odgovarao na pitanja koja je dobio, davao je iskaz kao svedok i u svemu tome potvrđene su neke naše sumnje ko je mogao da učestvuje u procesu te promene u njegovoj glavi da se odluči na takav monstruzni čin... Svakako su to roditelji na prvom mestu, zatim druge stvari koje su uticale da to dete postane demon igrice, internet, oružje koje mu je bilo nadohvat rtuke a roditelji se nisu setili da mu kažu da oružje nije način za rešavanje problema, kaže Angelinin otac upitan da kaže nešto o detaljima suđenja. On je potom dodao i sledeće: