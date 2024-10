- Neki moj stav vezan za Miljanu Kecmanović jeste da se ona dostojanstveno drži s obzirom na sve to što je njen sin počinio tog trećeg maja prošle godine i imam utisak da nju ne dotiče ništa od toga. To je moj prvi utisak. Čak su ona i njen suprug izjavili da nisu krivi. Samim tim što oni ne osećaju krivicu za nešto što je uradilo njihovo dete, budi sumnju o čemu se tu zapravo radi i kako je moguće da odbacuje nešto što je njeno d ete uradilo, a sa druge strane može da prihvati neke lepe stvari koje je ono postiglo. To je već stvar dublje psihologije.

- Niko se ne rađa naučen, svako dete ima vaspitanje i put koji prolazi kroz porodicu i društvo, ali ovde je upadljivo što su roditelji, kao obrazovani ljudi informisani o zakonu, odnosno da oni snose odgovornost do 14. godine svog deteta. Samim tim, bilo bi logično da očekuju da je to tako. Međutim, to što smatraju da nisu krivi govori da možda smatraju da je tu bio neki faktor na koji oni nisu mogli da utiču. Dakle, veruju u nešto što se ne tiče njih, pretpostavljam da misle da postoji drugi faktor, mada se pitam šta je to drugo što nadjačava tu ljudsku odgovornost? Logična psihološka reakcija je da se dobrovoljno predaju, kada je već tako u zakonu. Međutim, kao da smatraju da to nije do njih i kao da se nešto omaklo kontroli. Ako je došlo preko društvenih mreža, onda je pitanje, koje bi trebalo da se rasvetli, da li društvene mreže zaista mogu tako nešto da proizvedu.