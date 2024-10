Kako je rekao, svestan je da je pucao u Dragana i da je on pao mrtav, ali nije video krv. Hice je potom ispalio u dve dežurne devojčice, potom u devojčicu koja je stajala na hodniku, a da je potom nastavio prema učionici.

- Ne znam zašto sam pucao u tu decu, nisam ih poznavao. Pucao sam nasumično, nisam se obazirao na koga pucam. Sećam se da sam ispalio metak u pravcu devojčice koja je samo stajala, a koju ne poznajem. Kada sam ušao u učionicu, nisam nikoga prepoznavao. Znam da je profesorka bila unutra, rečeno mi je da je ranjena. Imao sam još metaka, ne znam zašto sam prestao da pucam. Iskočio sam kroz prozor i pozvao policiju. Mislio sam da je to ispravno, da se predam. Plašio sam se i da neko može da me povredi ili ubije - naveo je dečak ubica.

On je izjavio i da je nakon pucnjave "izvadio je okvir pištolja i odbacio oružje dalje od sebe"! Na pitanje zašto je to učinio samo je rekao: "Zbog lične bezbednosti, da me policija ne ubije".