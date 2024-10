"Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje je uticalo da uradim to što sam uradio. Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio"

- Što se tiče pravnog aspekta njegovog svedočenja, moram naglasiti da je pitanje da li je on u stanju da pruži verodostojan iskaz, s obzirom na njegove godine i emotivno stanje. Dečak ima samo 14 godina, i u ovakvim situacijama obavezno se rade veštačenja koja mogu da ukažu na to da li je sklon preuveličavanju ili laganju. Sud vrlo pažljivo procenjuje da li se njegov iskaz može prihvatiti u celosti. U ovakvim postupcima često se postavlja pitanje istinitosti, jer su deca u ovom uzrastu posebno osetljiva na manipulacije i lične percepcije - rekao je Popović i dodao:

- Mislim da je suviše rano govoriti o kazni za roditelje, pre svega se vodi postupak da bi se utvrdilo da li su krivi. Tužilaštvo je zadalo sebi veliki zadatak kvalifikujući delo protiv oca dečaka onako kako ga je kvalifikovalo. Da bi oni to dokazali da je to uradio, vi strogo pravno da imate umišljaj. Što znači da je sve to morao da radi sa umišljajem u odnosu na posledicu. Što nisam siguran kako će to dokazati. U toku je postupak i mislim da suviše rano stavljamo roditeljima sve ovo na teret ovaj zločin. Krivični postupci su takvi da jedna sitnica može da okrene ceo predmet i da nešto što ste mislili da je sigurno, izvođenjem nekog dokaza, sve padne u vodu i dođe do oslobađajuće presude.