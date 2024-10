On je tada ispričao da je u porodičnom stanu 24. aprila lako našao očeve pištolje "ruger" i "zbrojevka", a da ih je dva dana pre zločina "pripremio, stavio u svoju sobu i sačekao 3. maj".

- Da otac nije imao pištolje koje sam uzeo, ne bih uradio to što sam uradio - rekao je on prema nezvaničnim informacima stojeći za sudskom govornicom Specijalnog suda u utorak.