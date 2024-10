- Ostaje mi samo da verujem da Bog postoji i da će po njegovoj volji biti kažnjeni svi koji su odgovorni za ovaj zločin. Mi na suđenju ništa novo nismo saznali. Dečak ubica je rekao sve ono što je i ranije pričao. Međutim, sa druge strane boli to što se on preko naše nedužne dece svetio roditeljima Vladimiru i Miljani - rekla je Biljana.

- Mi smo znali da su roditelji krivi, ali oni i dalje glume žrtve. Oni su trebali da svima nama priđu kao ljudi i kažu da su pogrešili, da su loše vaspitali svoje dete, da kleknu i mole za oproštaj, pa da svi zajedno plačemo nad našom sudbinom. Ali ne, oni su izabrali da glume žrtve, tvrde da ništa nisu znali o planu njihovog sina. Gledam ga u sudnici i vidim dete, slušam advokate koji tvrde da je on odrastao u normalnim okolnostima. To prosto ne može da bude tačno. Majka ima najveći uticaj na svoje dete.

- Roditelji su krivi za to što su od njega napravili monstruma. Njihova kazna treba da bude primer da se to nikada više ne ponovi. Mom detetu tako nešto ne bi palo na pamet da uradi. Taj dečak nije imao ljubav i razumevnje porodici. Plus sve to što je na internetu nalazio od njega je napravilo monstruma koji nije za društvo - kaže Biljana.