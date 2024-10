- Kada čitate o tome u novinama, gledate priloge o takvim tragedijama na televiziji, uvek mislite da se to dešava nekome drugome i negde drugde. Nikada ne pomislite da nešto tako strašno može pogoditi vašu porodicu. Umem da kažem da sam hrišćanin ali da nisam vernik i da imam razlog za to. Da je Bog stvarno hteo da pomogne, spasio bi moje kćeri a ne pijanog vozača. Njegova majka je nakon nesreće rekla : - Hvala Bogu, živ je! A kome ja da se “zahvalim” što moja deca više nisu. Ako postoji viša sila koja uređuje sve, zašto je izabrala da spasi tog pijanog vozača a ne troje nevinih ljudi. Zbog svega toga mislim da nema tog iznad nas ko odlučuje već da postoji samo sudbina - priča očajni čovek.

- U razgovoru sa ljudima se ne žalimo, to delimo samo sa najbližima, to je nešto što je samo naše. Ali, drago nam je kada njihove drugarice dođu kod nas ili odu kod Milice i Marije na godišnji pomen ili kada im je rođendan. Mi nekakvu utehu nalazimo u pomaganju ljudima koji misle da su nesrećni, često iz banalnih razloga. Pokušavamo da budemo uz njih da bi oni shvatili koliko su u stvari srećni jer se ne nose sa onim sa čim se mi svakodnevno borimo. Nedavno mi se jedna mlada žena požalila da se nasekirala jer detetu ne može da kupi skupe patike. Detetu, koje čak nema ni svest o tome kakve patike nosi. Ali u ovom sistemu poremećenih vrednosti, gde takve stvari čine ljude nesrećnim, zaista je teško pomoći im. Stepen ljudske nesreće je različit, ne postoji mera kojom bi se ona mogla izmeriti. Mislim da zbog onoga sa čime se ja i moga supruga nosimo, imamo pravo da svima poručimo da to što neko u nekom trenutku nema posla ili para nije opravdanje za to da se neko smatra nesrećnim. Jedan prijatelj koji je takođe izgubio dete mi je jednom prilikom kazao da mu se čini da smo pozitivniji od mnogih koji nisu pretrpeli tako stravične gubitke. Složio bih se sa njim jer mi smo ljudi koji smo izgubili sve, ništa strašnije ne može da nam se desi i svest o tome nam je pružila kakav takav mir - zaključuje Slobodan.