Advokat Dimitrije Dapčević , juče je na ročištu za kontrolu optužnice u Višem sudu u Podgorici, izjavio da nije “prao” novac, u ukupnom iznosu od 2.600.000 eura, kako se to navodi u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva.

Tvrdi da SDT nema dokaza da je on to činio za okrivljenog Radoja Zvicera , koji je optužen u ostalim predmetima, a nalazi se u bjekstvu. Kazao je i da u optužnici tužilaštvo ne navodi od koga je navodno dobio novac i kada.

Advokat Vuksanović je rekao da se radi o uglednom advokatu i da sud to zna.

- SKY komunikacija je jedini dokaz u ovom postupku. Apsurdno je da se Dimitrije Dapčević tereti kao član kriminalne organizacije. U optužnici nije pojašnjeno na koji način je postao član kriminalne organizacije - naveo je on.

U opširnom izlaganju, pred sudom je ukazivao na navodne propuste tužilaštva, konstatujući da je njihova loša namera to što ga terete za članstvo u kriminalnoj organizaciji, a da pri tome navodi samo njega kao člana te iste organizacije.

- A poznato je da bi ta optužba stajala, po zakonu mora da budu optužena tri lica sa jasno navedenim ulogama i ulogom organizatora. SDT u obrazloženju optužnice pominje lica za koja navodi da su procesuirana u drugim predmetima, a sa kojima ja nemam veze, ni dodirnih tačaka. To su drugi postupci, koji se ne odnose na ovaj - rekao je Dapčević.

Posebno je istakao da u optužnici nema ni jednog dokaza koji govori da je njemu neko dao ulogu, da je on to prihvatio, kao ni dokaz da mu je neko dao naređenja po kojima bi postupao. Kazao je da nema ni određenog vremena kada je navodno postao član kriminalne organizacije. Negirao je navode optužnice da je novac iz ilegalnih tokova stavljao u legalne tokove i saopštio da ima dokumentaciju, koju će dostaviti sudu, a koja se odnosi na njegovo poslovanje, uplate i isplate i one koje potiču od njegovih klijenata iz inostranstva, a koje zastupa pred sudovima u Crnoj Gori.