Na pitanje advokata Nikole Dumnića u kakvim je odnosima sa Zoranom sada, odgovorila je "čujemo se, on je otac moje sestričine".

- Marjanoviće poznajem koliko i Jelenu, sa njom sam u tu kuću išla i pre nego što su otpočeli vezu, dok je snimala pesme u studiju. Kasnije, kada su se venčali, tu sam provodila letnje raspuste, sa Zoranovim sinom iz prvog braka Urošem sam odrasla. Jelenu je jako pogodilo i promenilo kada je umro njen otac, potom moj a i majka joj se razbolela. Izgubila je volju za životom, to zna i Zoran. Istina je da je on njoj pričao da treba da trenira ali ja sam drugog karakteta i meni bi to smetalo. Bila sam tada mlada pa mi je smetalo kada joj kaže "moraš da trčiš, kao tetka si"- pojasnila je ona.