- Optuženi je izneo nepovezanu odbranu. Prema njegovoj verziji, njemu su u Belgiji nepoznate osobe naredile da preveze kokain u Veliku Britaniju, a on je u strahu od njih, kako je rekao, morao da pristane. On je, navodno, rekao i da on ne može sada da stupi u kontakt sa tim osobama, jer nema njihov kontakt niti ih poznaje - naveo je izvor francuskih medija.