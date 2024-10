- Prvi put je nazvao i rekao šta je uradio i ja sam prekinuo vezu. Zatim je usledio drugi poziv. Ponovio je šta je uradio, a ja sam rekao da prekidam kako bih pozvao Hitnu pomoć , na šta je on odgovorio da nema potrebe, jer su obe mrtve. Bio sam u šoku zbog onoga što sam čuo. Pozvao sam policiju u Beočinu, ali mi se niko nije javljao, pa sam okrenuo 192. Sećam se da mi je rekao da je hteo da naudi sebi, ali mu Bog nije dao. Čuo sam po njegovom glasu da je bio u vrlo teškom stanju, pa sam pomislio da je sebe povredio - ispričao je brat okrivljenog.

On je dodao i da su njih dvojica, veče pre tragičnog događaja, bili na jednoj svirci i konzumirali alkohol.

- Pili smo pivo, ali je on pre toga pio rakiju. Ja sam tokom noći doneo šest, sedam tura, a i drugari koji su bili sa nama su takođe donosili piće - naveo je D. R. i dodao da se Branislav to veče „zakačio” sa obezbeđenjem jer je bio pijan.

- J a sam pogrešio što ga nisam pustio da se pobije sa obezbeđenjem, bio bi uhapšen i ne bi došlo do svega ovoga - rekao je brat okrivljenog.

- Rekla da je između „dve vatre” jer voli i mamu i Branislava, na šta sam joj ja rekla da kada on izađe nađu stan i da odu da žive zajedno, da se iseli iz kuće. Branislavov brat je molio da povuče tužbu, ali nije to učinila. Da jeste, mislim da se ovo ne bi desilo - rekla je ova komšinica. Ona je napomenula da se Dragana njoj poverila jednom prilikom da se pomirila sa Branislavom, ali je zamolila da to ne kaže njenoj mami, odnosno sada pokojnoj Nadi Č.