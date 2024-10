- Moj kraj. U toj krivini je dozvoljena brzina 60. Pri toj brzini ta krivina je potpuno bezbedna. Bahatost je problem. Kroz Brankovinu vozila prolaze neverovatnim brzinama, čudi me da svake godine nema bar 10 mrtvih. Rešenje je stalno prisustvo patrole ili ugradnja kamera. To se neće desiti, tako da ćemo ovakvih vesti čitati još. Tuga, dve devojke su nastradale i to u godinama kada su počinjale da žive. Čula sam da su negde slavili punoletstvo i da su se vraćali - glasilo je gotovo upozorenje meštanina Brankovine.