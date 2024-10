M. C. (44) iz Niša koja se sumnjiči da je 8. septembra u večernjim časovima u porodičnoj kući u Nišu ubila majku Z. C. (69), produžen je pritvor rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu.

Rođaci su ispričali da je Z. C. godinama izvlačila ćerku na lični potpis iz psihijatrijske bolnice i da nije želela da je trajno smesti u tu ustanovu jer joj je bilo žao ćerke. M. C. se protivila lečenju I često odlazila od kuće. Poslednjih pet godina pronalazili su je u raznim gradovima u Srbiji pa je u pratnji policije i Hitne pomoći smeštana u psihijatrijsku bolnicu “Lazu Lazarević” u Beogradu, u bolnicu u Kovinu… Po rečima rođaka, M. C. je oca prijavljivala policiji lažno, čak i za silovanje, zbog čega se on povukao u strahu ga ponovone prijavi, tako da se majka svakodnevno morala da se nosi nosi sa njom i hirovima njene bolesti.