Glavni urednik Kurira Rajko Nedić, novinarka Kurira Branka Travica, advokat Milan Popović i psiholog Nađa Tulić, gostovali su u emisiji Puls Srbije vikendom kod Krune Une Mitrović, gde su govorili o saslušanju dečaku ubice zbog masakra u OŠ Vladislav Ribnikar.

- On je u specijalizovanoj ustanovi, zatvoren je i ne može da izađe. Policija obezbeđuje objekat, a o njemu brinu medicinski radnici. Tako je bilo i kada su ga dovezli do Specijalnog suda - rekao je Nedić.

On ističe da mu je najveći utisak to što je dečak ubica svedočio protiv svojih roditelja, kao i hladnokrvnost i želja da se nađe oči u oči sa roditeljima žrtava.

- On nije bio ni iza zatamnjenog stakla! Što se tiče njegovog ponašanja, on je ostao pri ranijim stavovima, i čak je pojačao optužbe protiv majke i oca. A njih dvoje su do sada negirali krivicu. Zaista jedan mučan utisak. Ljudi se plaše, i treba voditi računa, da se možda on ne nađe kojim čudom na slobodi - istakao je glavni urednik Kurira.

Dečak ubica će ceo život provesti utamničen, ali normalan je strah ljudi, naveo je Nedić.

Psiholog Nađa Tulić kaže da je sigurna da su rađena brojna ispitivanja dečaka ubice, i da je zato doneta odluka da ode na saslušanje.

- Važno je da razumete da postoji nešto što se zove struktura i poremećaj ličnosti. Mi se rodimo sa određenom strukturom, i ne razvije svako poremećaj ličnosti ili psihozu. Dakle, jako je važno da uvidimo kod dece, rane znake određene psihopatske strukture ličnosti, a to je moguće već u drugoj, trećoj godini života - kazala je ona.

To su deca koja loše reaguju na kazne, ne pokazuju stid ili sram kada urade nešto loše, pojasnila je ona.

- Kada je dete bučno i ima kontakt sa drugim ljudima, to je zdravo dete. Ono koje drži sve u sebi i nema jasne ekspresije, to je dete koje potencijalno zahteva određeno posmatranje. Terapije jesu uspešne, ali mi nikada ne možemo da promenimo nečiju strukturu ličnosti - naglašava Nađa Tulić.

Branka Travica je rekla da je saslušanje bilo u najvećoj sali Specijale, broj 1, i da se tu sudi i Urošu Blažiću.

- Tu se sudi i klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a ranije je tu suđeno i Miloradu Ulemeku Legiji. Ta sudnica je podeljena u tri prostorije, koje su odvojene neprobojnim staklom. U prvoj je sudsko veće i advokati, i tu je govornica gde je stajao dečak ubica. U drugoj prostoriji su okrivljeni, Miljana i Vladimir Kecmanović. U trećem delu sedele su porodice žrtava - rekla je ona.

Travica kaže da su naša saznanja da su roditelji na neke odgovore koje je davao ubica gestikulacijom negodovali.

- Bilo je i komentara vezanih za njegove odgovore, a i plača. U trenutku kada je davao neke odgovore. Mislim da je ta prostorija tog dana bila definitivno najtužnija. Mi kao društvo možemo imati neku empatiju, ali zaista ne možemo razumeti njihov bol - kazala je ona.

Nedić ističe da sve jasno ukazuje da se dečak ubica dobro pripremio, i znao u šta ulazi.

- Prema nekim našim saznanjima, majka mu je često govorila da će biti beskućnik ili pekar, ako ne bude imao odličan uspeh. Dadilja je bila ta koja ih je vodila svuda, pa i kod lekara. Ona zna više o njemu, kući su navodno pričali samo francuski jezik. Do šestog razreda je inače imao samo dve četvorke, ne zaključene nego uopšte. Recimo nisu mu išli sportovi, pa je otac počeo da ga obučava, išli su zajedno u streljane, neka etno sela gde je u prirodi pucao - otkrio je Nedić.

Otac mu je govorio da je odlično pucao, kazao je on.

- Tog dana kada je to uradio, i kada je policija opkolila zgradu, naišla je njegova rođaka koja se uhvatila za glavu i rekla: "Joj, on ne bi ni mrava zgazio". To recimo govori o tome kako su ga videli. On je od avgusta fantazirao o povređivanju drugih ljudi, u januaru je počeo da gubi empatiju... Kažu da je u njemu bila velika praznina, da se skupljao bes, i to je morao da izbaci iz sebe - rekao je glavni urednik Kurira.

Nađa Tulić je istakla da to što se neko oseća odbačenim ne znači da je zaista odbačen, i da je to lično uverenje.

- Ne bih ni sudila o tome da li je to što su mu roditelji govorili da mora da bude odlikaš dovelo do masakra. Ovo je skup raznih efekata, od vaspitanja, izloženosti, pa naravno dolazi i do pitanja odgovornosti - kazala je ona.

Advokat Popović ističe da mi ne znamo sve detalje saslušanja, niti znamo šta je sve dečak ubica pričao na sudu.

- Slušajući ovo što su sagovornici rekli, očigledno je da dečak ubica ima nekih zdravstvenih problema. Onda će se tu postaviti pitanje da li su roditelji odgovorni što je on imao zdravstvenih problema. Onda i gde je odgovornost psihologa i psihijatara - kazao je advokat.

Mi i dalje ne znamo šta ima da se izvede od dokaza, rekao je Popović.

- Psihološki je njegovo svedočenje jako važno, pre svega za roditelje kojima je naneo takvu štetu time što je uradio, ali i za celo društvo. Možemo pričati o sistemskoj odgovornosti. On pripada porodičnom sistemu, ali i širim strukturama. Sledeći korak je da nešto preduzmemo, da govorimo i o prevenciji - kazala je psiholog Nađa Tulić.

Branka Travica je istakla da kada razgovarate sa roditeljima žrtava vidite da oni samo hoće da znaju zašto se desio zločin.

- To je ključno i jedino pitanje na koje oni žele da dobiju odgovor. I to im se mora omogućiti - rekla je Travica.

Ona kaže da se pred Višim sudom u Beogradu vodi i parnični postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, i da roditelji žrtava žele da znaju samo zašto je njihovo dete bilo na spisku.

