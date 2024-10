Početak raspada i političke igre u BiH

- Naša zajednička tada jedinica je živela svojim životom dugo godina kao dobro obučena, visoko profesionalna i u svakom drugom pogledu elitna jedinica ministarstva unutrašnjih poslova tadašnje Bosne i Hercegovine - započeo je Karišik, podsećajući da su u Bosni i Hercegovini tada rešavali najkomplikovanije bezbednosne situacije, od talačkih kriza do borbi protiv teškog kriminala. Međutim, sa dolaskom nacionalnih stranaka na vlast, situacija se drastično promenila.

Prvi znaci zloupotrebe specijalne jedinice

- Počeli smo da se prebrojavamo, Srbi, Hrvati, Muslimani. Iako smo ranije živeli kao zajednica, sada smo počeli da vidimo ko je ko. Tada sam shvatio da je specijalna jedinica, koja je do tada bila multietnička, postala instrument u rukama političkih struktura, posebno SDA - izjavio je Karišik.

- Počeli smo da pretražujemo srpske kuće, da zastrašujemo sopstveni narod. To je bilo strašno. Jedinica je zloupotrebljena i okrenuta protiv svog naroda, a mi smo se našli u situaciji gde više nismo mogli da verujemo svojim nadređenima - istakao je Karišik.

Odlazak u Bileću i prva zaseda

- Kada smo se vraćali, dočekala nas je zaseda u Gacku, postavljena od strane srpskih boraca. To je bio trenutak kada sam shvatio da više ne možemo da funkcionišemo u toj jedinici - izjavio je Karišik.

Odluka o napuštanju multietničke jedinice

- 4. aprila 1992. godine, ministar je došao kod nas sa namerom da nas snimi i pusti u javnost kao jedinstvenu jedinicu koja i dalje služi BiH. To je bio trenutak kada sam shvatio da više nema povratka. Rekao sam mu da ne pristajemo na to i da smo mi već shvatili da smo zloupotrebljeni - rekao je Karišik, ističući da su odnosi unutar jedinice već tada bili potpuno poremećeni.

Prvi sukobi i teški gubici

Ratni put i specijalna brigada

- U septembru 1992. godine predložio sam formiranje specijalne brigade, koja je imala šest odreda i bila sastavljena od dobrovoljaca. To su bili mladi ljudi, svesni svoje uloge u odbrani svog naroda. Brigada je postala moćna sila i igrala ključnu ulogu u ratnim dešavanjima - rekao je Karišik.

Suočavanje sa Haškim tribunalom

- Došlo je do incidenta u Kravici, ali to nije bio planiran zločin. To je bio zadesni incident koji je pogrešno interpretiran - izjavio je Karišik, ističući da je policija Republike Srpske imala samo marginalnu ulogu u tim događajima.