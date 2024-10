Sutra će četiri godine otkako je nestao moj sin Adis Spahić , koji nije imao kriminalni dosije, a mi još ne znamo gde je njegovo telo. Mislim da nam nadležni duguju istinu o tome, jer on nije bio kolateralna šteta, nego žrtva tadašnjeg tužilaštva i sistema koji je to odobravao.

"Za mog sina kažu da je kolateralna šteta, a ja mislim da je on nevina žrtva tužilaštva i sistema koji je to odobravao. Moj sin nije bio deo, niti cilj te kriminalne grupe. Tog dana je samo odvezao šuru na određeno mesto, gde mu je on rekao, i kobno se završilo. U međuvremenu smo saznali da njegov šura jeste bio deo kriminalne grupe, jedne od tih suprotstavljenih, ali nam niko ne objašnjava zašto je Adis izgubio život, kad on, jednostavno, nije pripadao tom svetu”, kazala je Spahić.