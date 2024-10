- Bilo je što je bilo, vest se raširila regionom jer je neko iskoristio priliku i slikao kamion. Veliko hvala svima na podršci i na lepim rečima, drago mi je da znam da ipak ovaj svet ima iskrenih i plemenitih ljudi. Jasno mi je da mediji rade svoj posao, ali ja, iskreno i bez foliranja, ne želim ovakvu "reklamu i promociju". Znam da ne mogu to da kontrolišem, ali isto tako stvarno nemam vremena da dajem izjave i gostujem po emisijama zbog ovakvog događaja - napisao je Todorović.

On je dodao da mu je jasno da smo okruženi mračnim vestima sa svih strana i da je zbog toga svaki normalan čin senzacija.

- Posle smo videli da je žena odmah uspela da izađe iz kola i da na bugarskom ili rumunskom doziva pomoć. Naš kamiondžija je ušao u kanal, a voda mu je bila gotovo do grudi! Sve to vreme žena je grebala po zadnjim vratima vozila, koje je bilo prevrnuto na krov, i vikala "dete, dete". Nekako su zajednički otvorili zadnja vrata, a kad je kamiondžija uvukao levu ruku, osetio je nogu deteta vezanog u sedištu s glavicom okrenutom nadole. Uspeo je nekako da otkači pojas i da izvuče dete zajedno sa sedištem. Kad je je dete spustio na kosinu kanala, ono je počelo da plače i svima je bilo lakše. Ljudi koji su se do tog momenta već okupili na mestu nesreće izvukli su dete i pitali ženu da li u kolima ima još nekoga, a ona je odmahnula rukom - ispričao je jedan od očevidaca.