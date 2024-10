- Kad smo bili da dajemo izjave, došao je pravni zastupnik porodice dečaka ubice i tražio izuzeće članova svih tužilaštava po vertikali. To je, istina, malo neobično, a mislim da to pokazuje neku vrstu kupovine vremena. Između ostalog, razlog za tako nešto, po rečima njihovog advokata, jeste to što se slučaj prebrzo odvija, a mi smo čekali deset meseci da se krene sa dna. Sada čekamo odgovor Republičkog javnog tužilaštva povodom ovog zahteva druge strane. Mi nemamo ni uvid u dokumentaciju, tražili smo da se veštači telefon i kompjuter dečaka ubice. To bi možda moglo da nam ukaže koji mu je bio motiv da nam nanese takvu bol, ali zasad ne znamo da li se to obavilo. Uvereni smo da bi ta veštačenja ukazala na mnogo važnih stvari iz predmeta - zaključuje Mića Simić u razgovoru za Kurir.