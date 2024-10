Jednoipogodišnje dete palo je sa četvrtog sprata zgrade u Novom Pazaru. Zbog teških povreda, hitno je organizovan prevoz za Beograd, ali je dete preminulo na putu do glavnog grada .

- Zaista težak dan za nama u Novom Pazaru, stravična nesreća dogodila se juče oko 16 časova kada je jednoipogodišnje dete palo sa četvrtog sprata zgrade u ulici Stefana Nemanje. Prema nezvraničnim informacijama koje imamo u ovom trenutku, sa njim su bili i njegovi roditelji. Mi smo bili na licu mesta i svi oni koji su se u tom trenutku našli u neposrednoj blizini zgrade govore o stravičnim prizorima kojima su svedočili. Hitna pomoć i policija odmah su se našli na licu mesta i dete je hitno transportovano do Novopazarske opšte bolnice sa teškim telesnim povredama, kako nam je rečeno - započeo je izveštaj Ličina.

- Lekari su tu započeli borbu za njegov život. Negde oko 19 časova odlučili su da je neophodno da se dete hitno transportuje. Prema našim informacijama odmah je bio i ponuđen helikopter kao sredstvo kojim će se dete transportovati do Beograda ali su lekari odlučili da to ipak u tom trenutku nije bilo adekvatno prevozno sredstvo i da je bezbednije da dete ide drumskim saobraćajem. Oko 21 čas stigle su informacije iz bolnice iz Kraljeva gde je rečeno da je dete tu podleglo povredama. Nije dete ni stiglo do Beograda. Zbog komplikovane situacije morali su da zaustave sanitet koji je iz Novog pazara krenuo u pratnji policije upravo u Kraljevu gde je dete i umrlo.