Tužilaštvo je optužnicom teretilo Simonovića zbog podstrekavanja gore pomenute troje optuženih da zapale imovinu Milana Jovanovića. Smatra se da je Simonović podstrekao Mihajlovića da pronađe osobu od poverenja koja bi u vidu opomene Jovanoviću zapalila automobil, dajući mu precizne podatke o automobilu i gde se on nalazi. Prema optužnici, Simonović je za to ponudio novčanu nadoknadu, nakon čega je Mihajlović podstrekao Novakovića, a on za to angažovao Marinkovića, koji je pristao da to učini kako bi mu Novaković otpisao dug.