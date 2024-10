Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot i Srđan Janković (50) iz sela Luka optuženi su za jezivo ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić , što su obojica prvobitno priznali pred policijom, a kasnije Dragijević delo opisao do detalja pred tužilaštvom . Međutim, tokom ponovnog davanja iskaza, Dragijević je uhvaćen u laži, što je tužiocu bilo dovoljno da upotpuni optužnicu koja je podignuta 24. septembra.

- Dragijević je 11. jula odlučio da promeni iskaz kada je tražio da ponovo svedoči i u potpunosti je tada negirao delo. On je izjavio da devojčicu nikada nije video, a da je 26. marta rekao ocu i bratu da je bio na mestu na kom je devojčica nestala, ali ne i da ju je ubio, jer kako je rekao u iskazu, to se nije desilo. Tužilac mu je tom prilikom postavljao dodatna pitanja, a na pitanje da li su on ili Janković prali vozilo kojim je devojčica, navodno, udarena, rekao je da nisu, što se ispostavilo kao netačno - kaže izvor i podseća da je video-snimkom utvrđeno da su u krugu firme prali vozilo 29. marta., tri dana nakon Dankinog nestanka.