- Stefan je rekao: "Ja neću da skočim, ne znam da plivam i strah me je!", a on mu je odgovorio: "Ti si p****, nećeš da skočiš. Skoči ti, ja ću iza tebe.". On je terao i nju da skoči, ali ona nije htela. Stefan je upao u dubinu i počeo je da zove: "Upomoć! Upomoć!", a on je pobegao. Ovo je velika žal i udarac na našu porodicu. Žalila sam babu i dedu, ali za dete, srce boli. Pa zar da dete gleda brata kako se davi... - kaže Ivana sa suzama u očima.