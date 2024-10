Milorad Vukićević, otac pokojnog Lazara Vukićevića, kog je prema optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal ubio 14. oktobra 2020. kriminalni klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da ima informaciju da je optuženi Marko Drakula dva dana u kantini u zatvoru slavio ubistvo njegovog sina.

- Bilo mi lepo da se Drakula izjasni, juče je bilo četiri godine od ubistva mog sina. Imam informaciju da su Drakula i drugi dva dana u kantini slavio ubistvo mog sina, naručivali su pesme preko radija. Voleo bih da se dokaže, da li neko dva dana u kantini može da slavi nečije ubistvo - rekao je danas u sudnici Specijalnog suda otac pokojnog Lazara Vukićevića, na suđenju takozvanom "vračarskom klanu". Prema navodima optužnice, Drakula je bio pripadnik klana i sa optuženim Nikolom Filipovićem je godinu dana pre nego što je Vukićević ubijen u Ritopeku, postavio bombu pod njegov porše parkiran ispred kuće na Vračaru. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u optužnici navodi da su vračarski klan predvodili odbegli Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i Radoje Zvicer.

Posle navoda da je u pritvoru slavio ubistvo njegovog sina, za reč se javio i Marko Drakula, tvrdeći da to nije tačno.

- Na osnovu kojih saznanja i činjenica priča čovek o nekakvom slavlju na Bum bum radiju. Tražite listing s radija, zašto bih ja slavio - pitao je Drakula Vukićevića, ali sudija Svetlana Aleksić nije dozvolila ovo pitanje.

Privatna Arhiva

Milorad Vukićević, danas je ispričao i da je policija, desetak dana pre eksplozije upozorila njegovog sina da mu se sprema.

- Ta eksplozija se dogodila 7. oktobra 2019. Desetak dana ranije nam je policija došla na vrata i rekla da se sprema atentat na Lazara i da budemo oprezni. Ja sam to shvatio ozbiljno, ali on nije, nije preduzeo nikakve mere opreza, njegov stav je bio "ovo je moj kraj, neću da se krijem". Ja sam obilazio, dežurao oko kuće. Videćete čak iz transkripata da su se smejali i komentarisali "vidi onog Lazarevog oca, ide sa lampom oko kuće i kvari atentate". Prepoznao sam Marka Drakulu, i onog Filipovića, Drakuli sam nekoliko puta uperio baterijsku lampu u lice, menjali su automobile, čekali oko kontejnera, čekali su Lazara da dođe kući. Filipovića tada nisam znao po imenu, ali sam znao da je sin onog Boška Filipovića, koji je zapalio svoj porše. Naša kuća ima tri ulaza, lako im je bilo da opserviraju - ispričao je Milorad Vukićević svedočeći na suđenju takozvanom "vračarskom klanu".

On je naveo i da je toga dana Filipovića video kako sedi u pikapu žute boje u blizini njihove kuće i da je on iz automobila aktivirao ekspolzivnu napravu, koju je prethodno postavio Drakula.

- Drakula je čekao da odem u pekaru i da postavi bombu. Pas je lajao na njega, Lazar je sa devojkom spavao u kući, niko nije pratio kamere. Taj Filipović je sedeo od dva do četiri sata u pikapu i gledao, video sam ga. Izlazio sam sa unukom, šetao. Ne znam kako se Marko Drakula brani pred sudom, ali je to bio klasičan pokušaj ubistva, na najsuroviji način. U našoj ulici je Lazara povredio, bilo je krvi ali Lazar nije hteo da to uđe u zapisnik, da se ti njegovi navodni neprijatelji ne bi naslađivali, a videćemo i ko su. Devojka 1988. godište ostala gluva zahvaljujući Marku Drakuli i ostalima, ali ona neće da svedoči jer se plaši da su oni neka mafija. Mogao je da nagrdi sve živo, eksplozija je bila tačno u 15.40 sati - posvedočio je otac pokojnog Lazara Vukićevića.

Milorad Vukićević naveo je i da se njegov sin nije bavio kriminalom, već legalnim poslom u inostranstvu kao i da je posle podizanja poršea u vazduh otišao kod Marka Miljkovića i Veljka Belivuka ali i "neke braće Vavić" da ih pita da li oni stoje iza toga.

Damir Dervišagić

- Rekli su da nisu oni. Hoću samo da navedem, Marko Miljković, iz ove grupe Belivuk za ovaj porše tereti Nikolu Vušovića, kog ja znam iz kraja i u to ne verujem. Marko Drakula zna istinu. Taj NIkola Vušović, zovu ga Ludi Džoni i Čopavi Džoni, dolazio je dok sam držao neki lokal, ne znam zašto bi on to uradio, Miljković kaže da ima dokaze - rekao je on a na pitanje da li zna nešto o sukobu Lazara i Vušovića, odgovorio je da je čuo samo gradske priče.

- Pričali su po gradu o nekim sukobima, ali to su tuče momaka od 15 ili 16 godina. Valjda je taj Vušović ranjen, nikad mi to Lazar nije ispričao, i navodno ga zbog toga zovu Ćopavi Džoni, navodno da ga je Lazar ranio. Ali to mi ne liči na Lazara, nikada nije nosio oružje - rekao je otac pokojnog Lazara Vukićevića.

Branioci optuženih prigovorili su iskazu oca pokojnog Vukićevića, navodeći da on prepričava "priče koje je čuo i pomešao".