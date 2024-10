Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv četvoro okrivljenih za pokušaj ubistva A.M. ispred jednog auto-otpada na Čukarici 21. decembra 2023. godine, kao i protiv još jednog okrivljenog koji im je pomogao da pobegnu sa lica mesta.

- Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni 21. decembra 2023. godine, ostvarujući zajedničku nameru, po prethodnom dogovoru, pokušali da ubiju A.M, tako što su ga najpre pratili vozilom iznajmljenim u rent-a-kar agenciji , kojim je upravljao Vanja Č., na mestu suvozača je bio Mihajlo Đ, dok je iza njega sedeo Luka Č. - navodi se u saopštenju.

U momentu kada se A.M. zaustavio ispred auto-otpada, kako se dodaje, okrivljeni Vanja Č. je zaustavio vozilo tako da bude paralelno sa vozilom A.M, i nakon što je on izašao iz vozila, u njegovom pravcu iz neposredne blizine Luka Č. je ispalio najmanje četiri projektila iz vatrenog oružja, najverovatnije sistema “Zastava M99”.