Podsećanja radi, Filip i Vukašin nestali su 2019. godine, kada su se uputili u Crnu Goru i njihova sudbina je od tada bila potpuna nepoznanica, sve do sada kada je crnogorsko tužilaštvo razrešilo slučaj i podnelo krivične prijave protiv četvorice pripadnika škaljarskog klana.

Ušao u kriminalne vode, hapšen zbog pljačke banke

"Filip je bio druželjubivo dete, bavio se fudbalom i bio je malo plašljiv, sve se to promenilo iz korena kada je 2010. godine ubijen njegov otac Dejan", ovim rečima ranije se oglašavala Filipova majka u velikoj ispovesti.

- Ubili su ga razbojnici kada su pokušali da ga opljačkaju ispred zgrade, a pošto on nije želeo da im preda novac, pucali su u njega iz pištolja i ubili ga - podsetio je izvor. Filip je tada bio dete, a njegova majka je ispričala da kada je, kada je porastao, dobio želju da se osveti zbog smrti oca.

- Za telefon je rekao: "To će stajati u kući i na to ću vam se javljati". Ja sam taj telefon imala tih tri meseca (koliko je radio program) i on se meni javljao na njega - ispričala je ranije majka za Krik i dodala da se Filip tada nije dugo zadržao u Beogradu. Otišao je 14. septembra ocu na grob i javio da sutradan sa drugom putuje za Crnu Goru.