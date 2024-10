Marko Drakula, optuženi pripadnik vračarskog klana koji je priznao da je 7. oktobra 2019. na Vračaru, ispod "poršea" pokojnog Lazara Vukićevića postavio bombu, ponudio je danas svedocima kojima su automobili oštećeni u eksploziji, naknadu štete!

Pripadnici vračarskog klana, na čijem su čelu prema optužnici bili odbegli Nikola Vušović i Radoje Zvicer, tererete se za tri ubistva i pet pokušaja ubistava u Beogradu. Prema optužnici, Vukićevića su pokušali da ubiju tako što su mu podmetnuli bombu ispod automobila.

U Specijalnom sudu u Beogradu, danas je svedočio otac pokojnog Vukićevića, Milorad, ali i pet svedoka kojima su automobili oštećeni pošto su bili parkirani u istoj ulici.

- Automobil "opel korsa" sam parkirao u ulici. Oštećen je u eksploziji, sami smo ga popravili, mislim da mu je napukla šoferšajbna i oštećen branik - rekao je jedan od vlasnika automobila navodeći da je štetu sam platio.

I vlasnica "mazde" navela je da je slučajno parkirala u toj ulici, a posle svakog svedoka koji je govorio o visini štete, za reč se javljao optuženi Marko Drakula i postavljao isto pitanje.

Damir Dervišagić, Privatna Arhiva Lazar Vukićević i Nikola Vušović

- Osećam odgovornost, ja sam kriv za eksploziju. Imam potrebu da platim štetu koju sam napravio, da li prihvatate? - upitao je optuženi svakog po naosob, ali su svi svedoci odbili da im da novac u visini načinjene štete.

Marko Drakula, koji je inače sin poznatog muzičara, frontmena grupe Direktori Nebojše Drakule, podsetimo, na početku suđenja je priznao da je on postavio eksploziv pod automobil Lazara Vukićevića. Iznoseći odbranu naveo je da je vodio računa da niko ne bude povređen. Naveo je i da mu je dobacio "druže, ostao si bez poršea". Kao motiv postavljanja eksplozivne naprave, naveo je to da je bio ljut na Vukićevića zbog njegove "bahate i nasiliničke vožnje".

Inače, postavljanje eksploziva pod automobil snimile su sigurnosne kamere, a optuženi je priznao da je on osoba sa šeširom, koja stavlja paklenu napravu pod "porše".

Lazar Vukićević u eksploziji nije teško povređen, ali su ga godinu dana kasnije 14. oktobra 2020., prema navodima tužilaštva, u kući u Ritopeku ubili pripadnici klana Veljka Beliuka i Marka MIljkovića.

Kako je Kurir pisao, u Specijalnom sudu danas je saslušan i otac pokojnog Vukićevića, Milorad koji je izjavio da je danima pred eksploziju u kraju oko njihove kuće na Vračaru viđao optuženog Drakulu kao i Nikolu Filipovića. Naveo je da su osmatrali kuću i okolinu, kao i da je kobnog dana video Filipovića u jednom parkiranom automobilu.

- Drakula je čekao da odem u pekaru i da postavi bombu. Pas je lajao na njega, Lazar je sa devojkom spavao u kući, niko nije pratio kamere. Taj Filipović je sedeo od dva do četiri sata u pikapu i gledao, video sam ga. Izlazio sam sa unukom, šetao. Ne znam kako se Marko Drakula brani pred sudom, ali je to bio klasičan pokušaj ubistva, na najsuroviji način. U našoj ulici je Lazara povredio, bilo je krvi ali Lazar nije hteo da to uđe u zapisnik, da se ti njegovi navodni neprijatelji ne bi naslađivali, a videćemo i ko su. Devojka 1988. godište ostala gluva zahvaljujući Marku Drakuli i ostalima, ali ona neće da svedoči jer se plaši da su oni neka mafija. Mogao je da nagrdi sve živo, eksplozija je bila tačno u 15.40 sati - posvedočio je otac pokojnog Lazara Vukićevića.

On je naveo i da se njegov sin nije bavio kriminalom.

Zorana Jevtić, Dado Djilas, Nenad Kostić Miljković i Belivuk

- Hoću samo da navedem, Marko Miljković, iz ove grupe Belivuk za ovaj "porše" tereti Nikolu Vušovića, kog ja znam iz kraja i u to ne verujem. Marko Drakula zna istinu. Taj NIkola Vušović, zovu ga Ludi Džoni i Čopavi Džoni, dolazio je dok sam držao neki lokal, ne znam zašto bi on to uradio, Miljković kaže da ima dokaze - rekao je on a na pitanje da li zna nešto o sukobu Lazara i Vušovića, odgovorio je da je čuo samo gradske priče.

- Pričali su po gradu o nekim sukobima, ali to su tuče momaka od 15 ili 16 godina. Valjda je taj Vušović ranjen, nikad mi to Lazar nije ispričao, i navodno ga zbog toga zovu Ćopavi Džoni, navodno da ga je Lazar ranio. Ali to mi ne liči na Lazara, nikada nije nosio oružje - rekao je otac pokojnog Lazara Vukićevića.