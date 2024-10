- Pa dogodila se saobraćajna nesreća na motoru, ona je sa drugom pošla sa posla i prilikom povratka udarili su u neki auto. I ona i taj dečko su na mestu poginuli. Radila je u ekskluzivnim restoranima u Americi, ali nažalost desilo se to što se desilo - naveo je otac stradale Tamare.

Donacije za transport Tamarinog tela iz Amerike u Srbiju

- To je preko njenog bivšeg momka iz Niša, on sa tim raspolaže, tamo su i njeni drugovi, kolege s posla, oni su sve to pokrenuli. Ja sam u šoku još uvek, tako da ja tu ne mogu ništa da kažem - kazao je njen otac.