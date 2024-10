Osumnjičenima N. Ž., M. K., A. D. i V .B. određeno je zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal”, izjavio je Dačić.

Skole mlađi sin je Zorana Uskokovića Skoleta, koji je ubijen u filmskoj poteri aprila 2000. godine na Vidikovcu, i to nedaleko od mesta na kom mu je likvidiran naslednik. Skoleta su navodno ubili pripadnici zemunskog klana, jer se u to vreme pronela priča da je on organizovao ubistvo Željka Ražnatovića Arkana 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental".