Ubistvo Skoletovog sina je, sudeći po do sada prikupljenim tragovima, delo profesionalca.

Kako je "Kurir" pisao, Skoletov sin nije imao kriminalni dosije u policiji i kažnjavan je samo zbog nekih sitnih prekršaja . Da li se nekom zamerio u podzemlju, s obzirom na to da je za njegovo ubistvo angažovan profesionalni ubica? Druga varijanta je da iza svega stoji krvna osveta za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana.

Uskoković mlađi sin je Zorana Uskokovića Skoleta, koji je ubijen u filmskoj poteri aprila 2000. godine na Vidikovcu, i to nedaleko od mesta na kom mu je likvidiran naslednik. Skoleta su navodno ubili pripadnici zemunskog klana, jer se u to vreme pronela priča da je on organizovao ubistvo Željka Ražnatovića Arkana 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental".