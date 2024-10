- On nije vozio ispod 120 do 130 kilometara na čas, a imao je 3,33 promila alkohola u krvi. Nije dobio nikakvu zabranu i na slobodi je, a isto vozi kao ranije, nije se ni pokajao. Javni tužilac je zatražio maksimalnu kaznu i zabranu upravljanja vozilom, ali videćemo šta će biti - rekao je otac poginulog.

On kaže da se broj saobraćajnih nesreća povećava zbog većeg broja vozila, ali i zbog brzog načina života, a objasnio je i koje mere bi on preduzeo kako bi obuku vozača učinio takvom da osiguravaju bezbednost:

- Po meni se mora stvoriti zakonik koji bi bio sažet, i svaki vozač bi morao da ga zna. Većina vozača ne zna zakon. Nije cilj da vozači ne piju, jer alkohol ne možemo ukinuti, ali možemo sprečiti nesreće. Treba uvesti pravilo da ako dođe do nesreće, onaj koji je bio pod dejstvom alkohola bude najstrožije kažnjen samo zato što ima alkohol u sebi.

On je podelio i poražavajuć podatak da u Beogradu na mostu Gazela u proseku dnevno prođe 800 vozača pod dejstvom alkohola.

Novinarka Kurir televizije isprobala je same naočare, i istakla da joj je kretanje otežano, a da kameru gotovo i ne vidi. Više na ovu temu ispričao je Veljko Ćurčić, načelnik Odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju.

- Ja nisam naišao na slučaj u kome je navedeno da alkohol uzrok nastanka nezgode. Lekari bi rekli da je telo u drugom stanju kada je pod dejstvom alkohola, ali nekad sednemo i iznervirani na volan, i to je promenjeno stanje. Kada dođe do nesreće, mora doći i do stroge istrage - kaže Simidžija.